Держдеп відповів на публікації про вимоги до України відмовитися від повної перемоги у війні

https://racurs.ua/ua/n191007-derjdep-vidpoviv-na-publikaciyi-pro-vymogy-do-ukrayiny-vidmovytysya-vid-povnoyi-peremogy-u-viyni.html

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Офіційний представник Держдепу Меттью Міллер заявив, що публікації про те, що США підштовхують Україну до зміни стратегії та відмови від мети повної перемоги у війні з росією, є невірними.

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Його заяву 3 січня передає Reuters.

Серед таких публікацій агентство особливо виділяє статтю Politico від 27 грудня, в якій анонімні джерела розповідали, що адміністрація Байдена пропонує Києву перейти до оборони, щоб зберегти максимально сильну переговорну позицію тоді, коли росія буде готова до якихось мирних переговорів.

Публікації про те, що США підштовхують Україну до зміни стратегії та відмови від мети повної перемоги у війні з росією — це неправда, — заявив офіційний представник Держдепартаменту.

На брифінгу, відповідаючи на запитання: «Чи хочуть Сполучені Штати, щоб Україна відійшла від стратегії, націленої на звільнення всіх захоплених росією територій?».

Міллер відповів: