В Белгороде и в Крыму ночью раздавались взрывы

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Ракурс

У Бєлгороді та в Криму у ніч на 5 січня лунали вибухи.

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У Криму перекрито Керченський міст. Місцеві пабліки повідомляли про вибухи в районі Керченської протоки, називаючи це «роботою ППО».

Міністерство оборони росії стверджує, що у ніч на п’ятницю російські військові збили 36 безпілотників над анексованим Кримом та один над Краснодарським краєм.

Раніше відомство повідомляло, що системи ППО збили над Кримом 10 українських ракет.

У четвер увечері в Севастополі було оголошено повітряну тривогу, а призначений Москвою губернатор міста Михайло Развожаєв повідомив, що внаслідок падіння уламків постраждала щонайменше одна людина.

Крім того, увечері в Бєлгороді ввімкнули сирену ракетної небезпеки, там теж пролунали вибухи. Місцеві телеграм-канали опублікували відео цих звуків. Згодом у мережі опублікували фот і відео з перекиненими від вибуху автомобілями у спальному районі міста.

Росіяни прокоментували, що їхня ППО нібито збила 10 повітряних цілей над Бєлгородом та Бєлгородським районом. Губернатор регіону В’ячеслав Гладков сказав, що постраждали двоє людей, а вибухом снаряда вибило вікна у кількох квартирах житлових будинків у місті. Також було пошкоджено понад 30 автомобілів.

Мер Бєлгорода Валентин Демидов опублікував кадри з місця вибуху і уточнив, що вибито близько 130 шибок у квартирах будинків на двох вулицях московитського міста.

Російські військові вважають, що збивали цієї ночі над рф 10 ракет «Вільха».