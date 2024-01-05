Блокада границы – почему фермеры Польши снова перекрыли границу с Украиной

https://racurs.ua/n191042-blokada-granicy-pochemu-fermery-polshi-snova-perekryli-granicu-s-ukrainoy.html

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З ранку середи 4 січня польські фермери відновили акцію протесту на пункті пропуску «Шегині-Медика». Вони пропускають три вантажівки за години.

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Відтак, наразі блоковано усі чотири вантажні пункти пропуску на кордоні України з Польщею: в Ягодині, Краківцю, Рава-Руській і от тепер в Шегинях.

Найбільший перехід у Ягодині у грудні на тиждень розблокували польські перевізники, але згодом акція протесту там поновилася.

Аналогічно було із Шегинями-Медикою. Тут блокада тривала з 24 листопада, пункт відкривали 24 грудня, фермери пообіцяли, що повернуться, якщо не отримають письмових гарантій від уряду Дональда Туска. Тепер вони повернулися і цей протест триватиме до 3 лютого.

Усі ці пункти пропускають легкові авто, автобуси та гуманітарні вантажі, а також до трьох вантажівок на годину. Це мізер, бо за день, наприклад, Ягодин-Дорогуськ здатний пропустити в обидва боки понад 1 тис. фур.

Власне існують два треки блокування. Польські перевізники продовжують з початку листопада тиснути на свій уряд, аби той вимагав в Єврокомісії відновлення дозволів для українських перевізників.

Інший трек блокади — протести фермерів.

Що їх об'єднує? Те, що коштом України під час війни поляки блокують кордон, аби отримати преференції для себе, а також розв’язувати політичні питання.

Польські ж фермери кажуть, що відкриття кордонів нібито заполонило Підкарпаття зерном з України", а також те, що «польські перевізники залишилися без роботи».

Серед їхніх вимог: дотації на кукурудзу, збільшення суми ліквідних кредитів для аграріїв та збереження сільськогосподарського податку на рівні минулого року. Усе це вимоги до уряду Туска, але кордон фермери перекривають український.

Цікава й інша деталь. Напередодні Різдва міністр сільського господарства Чеслав Сєкерський приїхав у Медику та пообіцяв, що вимоги фермерів виконають. Пообіцяв виконати вимоги й Міхал Колодзейчик — заступник міністра.

Утім, далі розпочалися різдвяні канікули, коли Сейм не засідає, парламентарі та урядовці пішли відпочивати, тому й жодних дій вчинити не змогли, щоб розблокувати кордон. Цілком ймовірно, фермери вчинили так з вимогами умисно, бо добре знали, що їх не встигнуть виконати. І тепер блокування відновилося.

Варто також знати, хто саме блокує кордон.

Той таки Колодзейчик — лідер"Агроунії", який пішов на вибори в коаліції з Туском. Коли він вчинив це, стався розкол серед фермерів, вони відвернулися від Колодзейчика, бо довіри до Туска ця частина фермерів, орієнтована на партію «Право і справедливість» не мала. Ці розчаровані обрали «Конфедерацію» — антиукраїнську та антиєвропейську партію.

Так уряд Туска став заручником цих ігор. Фактично «Конфедерація» зробила так, що уряд Туска починає роботу із жорсткої кризи. А раніше уряд Моравецького та «Права і справедливості» фактично нічого не робив, аби уникнути блокади.

При цьому більшість поляків не погоджуються з цією блокадою, а деякі міністри Туска кажуть, що їм соромно за таку ситуацію.

Увечері четверга, 4 січня, стало відомо, що кордон з Україною деблокувати зараз не будуть, а ембарго на українські продукти є безстроковим. Про це заявив міністр Секерський і сказав, будуть тривати переговори далі. При цьому поляки будуть на рівні Євросоюзу розробляти «відповідні правила».

Про це міністр заявив після того, як Польща отримала лист від Єврокомісії з вимогою скасувати безстрокове ембарго на агропродукцію України.

Щодо вимог перевізників, то одним з варіантів розв’язання проблеми може стати запровадження ліцензій на перевезення з використанням транзитних маршрутів за межами Польщі.