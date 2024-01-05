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Воздушные силы рассказали о ночном отражении двух волн "шахедов"
Воздушные силы рассказали о ночном отражении двух волн «шахедов»https://racurs.ua/n191050-vozdushnye-sily-rasskazali-o-nochnom-otrajenii-dvuh-voln-shahedov.htmlРакурс
Українська ППО в ніч на 5 січня збила 21 із 29 запущених безпілотників Shahed. Росіяни атакували двома хвилями з району Приморсько-Ахтарська та кримського мису Чауда.
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Атака тривала двома хвилями.
Дрони збивали в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської та Хмельницької областей. Переважну більшість знищили мобільні вогневі групи, озброєні кулеметами й ЗРК.
Частину безпілотників російські війська випустили по прифронтовій зоні Херсонської та Миколаївської областей.
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