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Ракурс
Повітряні сили розповіли про нічне відбиття двох хвиль "шахедів"

Повітряні сили розповіли про нічне відбиття двох хвиль «шахедів»

5 січ 2024, 12:31
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Українська ППО в ніч на 5 січня збила 21 із 29 запущених безпілотників Shahed. Росіяни атакували двома хвилями з району Приморсько-Ахтарська та кримського мису Чауда.


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Атака тривала двома хвилями.

Дрони збивали в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської та Хмельницької областей. Переважну більшість знищили мобільні вогневі групи, озброєні кулеметами й ЗРК.

Частину безпілотників російські війська випустили по прифронтовій зоні Херсонської та Миколаївської областей.

Джерело: Ракурс


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