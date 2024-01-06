Последствия обстрелов в Херсонской области. Фото: ОВА

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Російська армія 6 січня обстріляла Тягинську громаду Херсонської області.

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Ворожі снаряди знищили, зокрема, модульні будинки, де жили вимушені переселенці. Також зруйновано будівлю сільської ради, склад з гуманітарною допомогою, а також приватні автівки. Про постраждалих попередньо не відомо. Про це голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

Очільник обласної військової адміністрації також повідомив, що 5 січня російські загарбники 112 разів обстріляли райони Херсонщини, які контролює Україна. Противник випустив 671 снаряд із мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню «Град», танків, дронів та авіації. Серед них був один ракетний удар.

У Херсон минулої доби прилетіло 39 снарядів. Ворог обстріляв житлові квартали населених пунктів області та підприємство у Херсонському районі. Одна людина загинула внаслідок обстрілів, а п’ятеро дістали поранення.

Нагадаємо, вночі 6 січня російська армія двічі обстріляла місто Покровськ у Донецькій області. Ворожі снаряди потрапили в адміністративну будівлю. Внаслідок обстрілу загорілися гараж та постраждалі, є постраждалі.