Сбитие трех Су-34 повлияло на сухопутные операции рф. Фото:

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Повсякденні операції російської федерації у війні з Україною опинилися під загрозою через нездатність окупантів встановити перевагу в повітрі.

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Українські Сили оборони 22 грудня збили три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 над півднем України. Тактична авіація ворога відігравала ключову роль, атакуючи український плацдарм на східному березі Дніпра. Про це йдеться у новому зведенні Міністерства оборони Великої Британії за 6 січня.

Британці зазначають, що після втрати відразу трьох літаків росія майже повністю припинила льотні операції на Південному напрямку до кінця минулого року. Не виключено, що саме відсутність підтримки з повітря призвела до того, що 18-та армія Сухопутних військ рф провалила спробу звільнити плацдарм на лівому березі Дніпра.

Однак у розвідці повідомили, що останніми днями агресор посилив тактичні авіаудари навколо цього плацдарму, але атаки стали вже не такими інтенсивними.

Це ще раз демонструє, що нездатність росії встановити перевагу в повітрі на ранніх етапах російсько-української війни продовжує підривати їхні повсякденні операції, — йдеться у зведенні.

Нагадаємо, 4 січня Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про підпал та знищення Су-34 на аеродромі «Шаґол» в російському Челябінську.

Загалом за кілька останніх тижнів російська федерація втратила чотири Су-34 збитими, три з яких «приземлив» український зенітно-ракетний комплекс Patriot, та один Су-30СМ.