Зеленский призвал передать Украине замороженные активы рф. Фото:

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Передати Україні заморожені російські активи закликало керівництво держави.

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Заморожені активи рф за кордоном становлять близько 300 млрд дол. Москві байдуже на людські життя, але не на власні гроші. Втрата активів буде найболючішою втратою для країни-терориста. Ці кошти потрібно використати на підтримку України й стане історичною можливістю змусити окупантів заплатити за своє зло. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у соціальній мережі X.

Російським елітам і керівництву байдуже до людських життів, але понад усе не байдуже до грошей. Втрата активів буде для них найболючішою втратою. Вони відчують справжню силу міжнародної спільноти і побачать, що світ сильніший за терор, — зазначив глава держави.

Зеленський закликав міжнародних партнерів швидко рухатися до створення відповідної правової бази. У 2024 році, упевнений президент, спільними зусиллями вони повинні досягти відчутного прогресу в питанні використання заморожених російських активів на користь України. Лідер додав, що надіється на рішення лідерів «Групи семи».

Нагадаємо, у грудні США запропонували країнам G7 передати Україні заморожені активи рф, бо це може бути «авансом» компенсації збитків від війни. Американці вважають, що передача активів може стати «контрзаходом», який відповідає міжнародному праву і «спонукає рф припинити агресію». Гроші Україні можна переказувати через Світовий банк або Європейський банк реконструкції та розвитку.