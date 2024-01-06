Оккупанты в Крыму потеряли склады боекомплекта и «ослепли» на несколько РЛС

https://racurs.ua/n191094-okkupanty-v-krymu-poteryali-sklady-boekomplekta-i-oslepli-na-neskolko-rls.html

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Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про наслідки удару ЗСУ 4 січня по росіянах в окупованому Криму.

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У ГУР розповіли, що у четвер відбулася комплексна спецоперація на території тимчасово окупованого Криму.

Цілями атаки, проведеної воїнами ГУР МО України та Повітряних сил ЗСУ спільно із силами сектору оборони держави, стали російські позиції РЛС на аеродромі у Саках та склад боєприпасів поблизу населеного пункту Гришине.

Дані космічної розвідки підтверджують успішне вогневе ураження складу боєкомплекту російських загарбників у Гришиному, — йдеться в офіційному повідомленні ГУР.

Інформація про інші втрати терористичної росії на тимчасово окупованій території АР Крим уточнюється.