В Харькове обнаружили обломки ракеты, ранее не применявшейся россией

https://racurs.ua/n191093-v-harkove-obnarujili-oblomki-rakety-ranee-ne-primenyavsheysya-rossiey.html

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Представник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко розповів, що уламки однієї з ракет, що прилетіли до Харкова 2 січня, справді не схожі на уламки ракет, що застосовувалися росією раніше, що може вказувати на її північнокорейське походження.

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Про те, що Північна Корея поставила Росії якусь кількість балістичних ракет, у четвер, 4 січня, заявили уряди США, Великої Британії та Південної Кореї.

Київ через деякий час підтвердив, що в перші дні січня Росія дійсно застосовувала раніше не знайомі українській армії ракети.

Як передає Reuters, Чубенко показав журналістам уламки ракети та описав їхні особливості так:

Метод виробництва не дуже сучасний. Є відхилення від стандартних ракет «Іскандер», які ми колись бачили при ударах по Харкову. Ця ракета схожа на одну із північнокорейських ракет.

За його словами, від «Іскандеру» вона відрізняється трохи більшим діаметром та формою хвостової частини.

Саме тому ми схиляємось до версії, що це може бути ракета, яку поставив Північна Корея, — сказав чиновник.

Він відмовився назвати конкретну модель ракети, але додав: експерт виявили, що деякі порядкові номери, абревіатури та позначки за допомогою приладів звідти видалили.

Можливо, за допомогою болгарки чи інших інструментів. Ймовірно, що хтось хотів приховати сліди саме країни-виробника ракети, — повідомив Чубенко для «Суспільне. Спротив».

росія останніми тижнями почала отримувати балістичні ракети з Північної Кореї, а також планує закупити балістичні ракети малої дальності в Ірані, повідомляє видання The Wall Street Journal.

У Білому домі переконані, що рф вже застосувала балістику від КНДР під час атак по Україні 29 грудня та 2 січня — одна з таких ракет нібито впала у відкритому полі на Запоріжжі.