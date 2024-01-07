Комитет Рады обсуждает закон о мобилизации с Генштабом, Залужным и Умеровым

https://racurs.ua/n191111-v-rade-soobschili-kogda-budet-finalnoe-reshenie-po-zakonu-o-mobilizacii.html

Ракурс

Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки винесе фінальне рішення щодо законопроекту про мобілізацію 9 січня.

.

Про це повідомив у Фейсбук голова комітету Олександр Завітневич.

За його словами, тривають обговорення дискусійних норм законопроекту разом із представниками Генштабу та Міноборони. Зокрема з головкомом Валерієм Залужним, міністром оборони Рустемом Умєровим та начальником Генштабу Сергієм Шапталою.

Було гаряче, жваві дискусії, різні аргументи, інколи навіть дуже емоційно. Є низка дискусійних норм, які не схвалюють члени Комітету. Зараз головне завдання знайти баланс між конституційними правами та необхідними заходами для вирішення завдань мобілізації, які ці права обмежують. Також необхідно врахувати можливості економіки. Є вкрай складні питання фінансового забезпечення мобілізаційних заходів, джерел покриття потреб. Загалом, окремі норми законопроекту зазнають суттєвих змін під час розгляду у Парламенті. Фінальне рішення Комітету плануємо ухвалити у вівторок, — повідомив Завітневич у Facebook.

«Ракурс» писав, що у комітеті Верховної Ради з нацбезпеки допускають повернення законопроєкту про мобілізацію на доопрацювання у Кабмін.

Наразі комітет закінчив слухання, але для ухвалення рішення потрібно, щоб цей документ розглянув також комітет з антикорупційної політики й надав свої висновки.

Є дві опції — або повернути Кабміну на допрацювання, або ухвалити проєкт за основу й далі допрацьовувати його в Раді, що малоймовірно. Є низка дискусійних норм, які не схвалюють члени комітету, — зазначив член комітету Федір Веніславський у коментарі «РБК-Україна».

За його словами, найбільші дискусії в комітеті викликали норми щодо: