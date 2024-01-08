Последствия ракетной атаки. Фото: Алексей Кулеба

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Російська ракетна атака вранці 8 січня призвела до жертв серед цивільного населення.

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Двоє осіб загинули, а 33 постраждали. Масований ракетний удар було завдано, зокрема, по Кривому Рогу та Криворізькому району. Ворог бив по цивільних об'єктам — торговому центру, багатоповерхівках та приватних будинках. Загинула жінка та дістала поранення одна особа. Негода ускладнила ситуацію, бо в Кривому Розі багато обривів електромереж, є перебої зі світлом, не працює електротранспорт. Про це заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба повідомив у Telegram.

У місті Новомосковськ триває ліквідація наслідків. У цьому місті внаслідок обстрілів постраждали 24 особи. П’ятеро з них — діти. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки.

У Харкові внаслідок обстрілів пошкоджені цивільні об'єкти, двоє осіб постраждали. У Змієві Харківської області з-під завалів врятували двох людей. Рятувальні роботи ще тривають.

Російські ракети також влучили у житлові райони Запоріжжя. На місцях працюють фахівці. Відомо про чотирьох поранених.

Також гриміли вибухи у Хмельницькій області. Зараз на місцях влучань працюють екстрені служби. Двоє осіб загинули.

Нагадаємо, вранці 8 січня армія російської федерації завдала масованого ракетного удару по Україні. Ворог випускав крилаті ракети зі стратегічної авіації, використовував «Кинджали» та балістичне озброєння. У низці областей пролунали вибухи.