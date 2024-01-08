Новейшую российскую систему РЭБ уничтожили в Донецкой области. Фото:

https://racurs.ua/n191143-sily-oborony-unichtojili-noveyshuu-rossiyskuu-sistemu-reb-v-doneckoy-oblasti-video.html

Ракурс

Новітній російський комплекс орбітального подавлення супутників «ТІРАДА-2» знищили на Донбасі.

.

Ворожий РЕБ оператори 3-го окремого полку ССО виявили під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку. Після визначення точних координат на ворожу ціль навели вогонь ракетного підрозділу Сил оборони. Внаслідок точного вогневого ураження комплекс РЕБ було знищено вщент. Про це командування Сил спеціальних операцій повідомило у Facebopok.

Як відомо, комплекс РЕБ «ТІРАДА-2» призначений для виведення з ладу супутників зв’язку. У Міноборони рф заявляли, що ця система може це робити безпосередньо з поверхні Землі. Окупанти завершили його розробку восени 2018 року, а вже навесні 2019-го таку систему зафіксували на території окупованої Луганської області.

Нагадаємо, у грудні минулого року на Куп’янському напрямку бійці Сил спеціальних операцій скоригували вогонь HIMARS по ворожій станції РЕБ «Синиця», яка була призначена для радіопридушення засобів авіаційного УКХ-радіозв'язку, систем наведення тактичної авіації та ліній наземного фіксованого й рухомого радіозв’язку.