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Удар «Хаймарса» знищив російську станцію РЕБ «Синиця» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n190042-udar-haymarsa-znyschyv-rosiysku-stanciu-reb-synycya-video.htmlРакурс
На Куп’янському напрямку бійці Сил спеціальних операцій скоригували вогонь HIMARS по ворожій станції РЕБ «Синиця».
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Відповідне відео сьогодні, 5 грудня, опубліковане на Фейсбук-сторінці ССО.
Оператори 3-го окремого полку ССО у ході спеціальної розвідки на Куп’янському напрямку виявили ворожу станцію РЕБ Р-934Б «Синиця». Екіпаж БпАК скоригував та навів по цілі вогонь HIMARS артилерійського підрозділу Сил оборони. У результаті вогневого ураження станцію РЕБ знищено, — вказано в описі відео.
Р-934Б «Синиця» призначена для радіопридушення засобів авіаційного УКХ-радіозв'язку, систем наведення тактичної авіації та ліній наземного фіксованого й рухомого радіозв’язку.
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