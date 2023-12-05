Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення російської техніки, скріншот відео

Удар «Хаймарса» знищив російську станцію РЕБ «Синиця» (ВІДЕО)

5 гру 2023, 16:49
999

На Куп’янському напрямку бійці Сил спеціальних операцій скоригували вогонь HIMARS по ворожій станції РЕБ «Синиця».


.

Відповідне відео сьогодні, 5 грудня, опубліковане на Фейсбук-сторінці ССО.

Оператори 3-го окремого полку ССО у ході спеціальної розвідки на Куп’янському напрямку виявили ворожу станцію РЕБ Р-934Б «Синиця». Екіпаж БпАК скоригував та навів по цілі вогонь HIMARS артилерійського підрозділу Сил оборони. У результаті вогневого ураження станцію РЕБ знищено, — вказано в описі відео.

Р-934Б «Синиця» призначена для радіопридушення засобів авіаційного УКХ-радіозв'язку, систем наведення тактичної авіації та ліній наземного фіксованого й рухомого радіозв’язку.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів