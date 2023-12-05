На Куп’янському напрямку бійці Сил спеціальних операцій скоригували вогонь HIMARS по ворожій станції РЕБ «Синиця».

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Відповідне відео сьогодні, 5 грудня, опубліковане на Фейсбук-сторінці ССО.

Оператори 3-го окремого полку ССО у ході спеціальної розвідки на Куп’янському напрямку виявили ворожу станцію РЕБ Р-934Б «Синиця». Екіпаж БпАК скоригував та навів по цілі вогонь HIMARS артилерійського підрозділу Сил оборони. У результаті вогневого ураження станцію РЕБ знищено, — вказано в описі відео.