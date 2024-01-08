Отряды подразделения «СМЕРШ» возобновили в россии, заявила британская разведка. Фото:

https://racurs.ua/n191152-otryady-podrazdeleniya-smersh-vozobnovili-v-rossii-britanskaya-razvedka.html

Ракурс

Радянський контррозвідувальний підрозділ «СМЕРШ» відновили в росії.

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Наприкінці минулого року російські політики заявляли про відновлення «СМЕРШу», а на початку 2024 році у відкритих джерелах уже з’явилися фото оперативників, які носили такі нашивки. Про це йдеться новому зведенні Міністерства оборони Великої Британії за 8 січня.

Наголошується, що назва підрозділу — це абревіатура від російської фрази «смерть шпигунам». «СМЕРШ», який існував у 1941−1946 роках, заснував диктатор СРСР Йосип Сталін.

Зараз незрозуміло, що вказує нова назва на якісь суттєво нові можливості або роль російської контррозвідки, чи це просто зміна назви.

Розвідка наголосила, що це є ще одним прикладом того, як «російська влада свідомо „оббиває пороги“ російсько-українського конфлікту в дусі Другої світової війни і як вона зосереджується на нібито проникненні зовнішніх загроз в росії».

Нагадаємо, після заколоту приватної військової компанії «Вагнера» під керівництвом Євгена Пригожина російський диктатор володимир путін у листопаді 2023 року схвалив створення Сил безпеки уряду Москви — нової організації з охорони столичної інфраструктури. Цей підрозділ отримав дозвіл на використання вогнепальної зброї.