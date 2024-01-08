Антикоррупционный комитет Рады признал законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски

https://racurs.ua/n191159-antikorrupcionnyy-komitet-rady-priznal-zakonoproekt-o-mobilizacii-soderjaschim-korrupcionnye-riski.html

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​​Комітет з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроект про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

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Таку інформацію 8 січня оприлюднив у соцмережах нардеп Олексій Гончаренко.

Про це повідомила й голова комітету Анастасія Радіна в коментарі УП. Вона додала, що на засіданні були присутні представники Міноборони і Генштабу. Вони погодились з висновком і пообіцяли усунути недоліки.

Про те, що законопроєкт щодо мобілізації містить норми, які можуть призвести до зростання кількості «зарплат у конвертах» і погіршення умов ведення бізнесу заявили у Європейській бізнес-асоціації.

Запропоновані норми можуть призвести до зростання кількості випадків неофіційного працевлаштування і відтоку іноземних інвестицій, — йдеться у заяві.

Низка положень може фактично позбавляти громадян України базових прав, зокрема на отримання документа, що посвідчує особу та громадянство, що є неприпустимим і може мати вкрай негативні соціальні та демографічні наслідки, переконані представники бізнесу.

А розширення повноважень місцевих органів виконавчої влади у сфері мобілізації не сприятиме керованості процесу через його децентралізацію.

У ЄБА вважають, що скорочення термінів для уточнення своїх даних протягом 30 днів усіма військовозобов’язаними в Україні може призвести до колапсу системи та збоїв у роботі електронного кабінету. А спроба наділити правом вручати повістки широке коло осіб — до зловживання і плутанини.

Бізнес не підтримує ухвалення законопроєктів у запропонованій редакції та пропонує доопрацювати документи. Спільнота готова долучитися і щиро сподівається, що голос бізнесу буде почуто, — резюмували в Асоціації.

Крім того, Нацбанк готовий обговорити та дати оцінку норм щодо банківських обмежень для ухилянтів, прописані у законопроекті про мобілізацію. Очільник НБУ Андрій Пишний сказав, що питання мобілізації загалом не входять у сферу діяльності Нацбанку, але враховуючи наявні у законопроекті норми, потреба в участі фахівців НБУ в обговоренні все ж таки виникне.