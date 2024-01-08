Израиль сократил масштабы боев в Газе спустя три месяца войны против ХАМАС

https://racurs.ua/n191163-izrail-sokratil-masshtaby-boev-v-gaze-spustya-tri-mesyaca-voyny-protiv-hamas.html

Ракурс

Ізраїль скоротив масштаби боїв у секторі Гази через три місяці війни проти ХАМАС.

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Армія Ізраїлю перейшла до менш інтенсивної фази операції та скоротить кількість наземних сил і авіаударів.

ЦАХАЛ вважає, що військовий потенціал ХАМАС у секторі Гази суттєво знизився, тому Ізраїль перейде від масштабних маневрів до цілеспрямованих рейдів у центрі й на півдні. Також Ізраїль обіцяє доставляти гумдопомогу та намети.

Тим часом Національно розвідувальна служба Південної Кореї (NIS) підтвердила інформацію, що бойовики ХАМАС використовують у війні проти Ізраїлю озброєння з КНДР.