Ізраїль скоротив масштаби боїв у Газі через три місяці війни проти ХАМАС

https://racurs.ua/ua/n191163-izrayil-skorotyv-masshtaby-boyiv-u-gazi-cherez-try-misyaci-viyny-proty-hamas.html

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Ізраїль скоротив масштаби боїв у секторі Гази через три місяці війни проти ХАМАС.

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Армія Ізраїлю перейшла до менш інтенсивної фази операції та скоротить кількість наземних сил і авіаударів.

ЦАХАЛ вважає, що військовий потенціал ХАМАС у секторі Гази суттєво знизився, тому Ізраїль перейде від масштабних маневрів до цілеспрямованих рейдів у центрі й на півдні. Також Ізраїль обіцяє доставляти гумдопомогу та намети.

Тим часом Національно розвідувальна служба Південної Кореї (NIS) підтвердила інформацію, що бойовики ХАМАС використовують у війні проти Ізраїлю озброєння з КНДР.