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Ізраїль скоротив масштаби боїв у Газі через три місяці війни проти ХАМАС
Ізраїль скоротив масштаби боїв у Газі через три місяці війни проти ХАМАСhttps://racurs.ua/ua/n191163-izrayil-skorotyv-masshtaby-boyiv-u-gazi-cherez-try-misyaci-viyny-proty-hamas.htmlРакурс
Ізраїль скоротив масштаби боїв у секторі Гази через три місяці війни проти ХАМАС.
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Армія Ізраїлю перейшла до менш інтенсивної фази операції та скоротить кількість наземних сил і авіаударів.
ЦАХАЛ вважає, що військовий потенціал ХАМАС у секторі Гази суттєво знизився, тому Ізраїль перейде від масштабних маневрів до цілеспрямованих рейдів у центрі й на півдні. Також Ізраїль обіцяє доставляти гумдопомогу та намети.
Тим часом Національно розвідувальна служба Південної Кореї (NIS) підтвердила інформацію, що бойовики ХАМАС використовують у війні проти Ізраїлю озброєння з КНДР.
Раніше в західних медіа з’явилися повідомлення, що зброя з Північної Кореї потрапляє до Ірану, а вже сам Іран передає її ХАМАСу.
Також 5 січня корейська служба «Голосу Америки» опублікувала фотографію, на якій можна побачити снаряд з гранатомета F-7, де є позначки, що його виготовили у КНДР.
На півдні Лівану ліквідували одного з високих командирів елітних сил «Радуан» угруповання «Хезболла». Ідеться про Віссама аль Тавіля на прізвисько Джавад. В його автівку поцілила ракета, імовірно, ізраїльська. Сталося це за 15 км від кордону. «Хезболла» підтвердила загибель командира.
За час війни між Ізраїлем та палестинським ХАМАС «Хезболла» втратила понад 130 бійців. Ліванське угруповання, яке підтримує ХАМАС і фінансується Іраном, обстрілює прикордонні ізраїльські території. Ізраїль у відповідь завдає ударів по півдню Лівану.
2 січня в Бейруті від атаки безпілотника загинув Салех аль Арурі — другий номер в ієрархії ХАМАС. У міжнародної спільноти це викликало побоювання, що Ліван буде втягнутий у війну.
Візит Блінкена
У понеділок, 8 січня, до Ізраїлю прибуває держсекретар США Ентоні Блінкен, який перебуває з розширеним візитом на Близькому Сході.
Блінкен вже відвідав Йорданію та Катар, у понеділок вранці вирушив до Об'єднаних Арабських Еміратів, далі — до Саудівської Аравії і пізніше приземлиться в аеропорту Тель-Авіва.
Після переговорів з Нетаньяху держсекретар США зустрінеться з головою Палестинської автономії Махмудом Аббасом та президентом Єгипту Абдулом-Фаттахом Ас-Сісі.
На думку багатьох аналітиків, у спробах запобігти розростанню конфлікту в регіоні Вашингтон насамперед захоче заручитися підтримкою саме країн-противників Ірану.
Вашингтон побоюється, що війна Ізраїлю та ХАМАС може перекинутися на весь регіон. Запобігання подальшій ескалації та врегулювання в секторі Газа — головні питання, які глава Держдепу обговорює під час своєї поїздки.
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