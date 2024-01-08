Правительство Франции ушло в отставку

https://racurs.ua/n191165-pravitelstvo-francii-ushlo-v-otstavku.html

Ракурс

Президент Франції Еммануель Макрон 8 січня прийняв відставку прем'єр-міністерки Елізабет Борн.

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Пані прем'єр-міністерко, шановна Елізабет Борн, ваша робота на благо нашої нації була зразковою щодня. Ви реалізували наш проєкт з мужністю, відданістю та рішучістю державних діячів. Дякую Вам від щирого серця, — написав Макрон у соцмережі X.

Борн перебувала на посаді з травня 2022 року, за цей час їй вдалося провести такі непопулярні реформи, як підвищення пенсійного віку до 64 років та посилення імміграційного законодавства.

Вона не програла, але вона розплачується за шкоду, завдану законом про імміграцію, і певну втому в нашому таборі. Ми всі хотіли чогось іншого, — підсумував депутат-макроніст у коментарі BFM TV.

France24 пише, що відставка Борн не призведе до зміни політичного курсу Франції, а радше сигналізує про бажання президента Макрона зосередитися на нових пріоритетах всередині країни.

Останній рік був затьмарений політичними скандалами, пов’язаними зі спірними реформами пенсійної системи та імміграційного законодавства.

Інформація про можливі перестановки в уряді стала з’являтися у пресі останніми днями.

Крім того, французькі ЗМІ публікували результати опитувань, більшість учасників яких висловлювалися за відставку Борн.

Елізабет Борн стала другою жінкою в історії Франції, яка обійняла посаду прем'єра.

Як потенційних кандидатів на її заміну називали 34-річного міністра освіти Габріеля Атталя та 37-річного міністра оборони Себастьяна Лекорню.