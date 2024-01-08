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Разведка Украины украла секреты производителя российского "Орлана"
Разведка Украины украла секреты производителя российского «Орлана»https://racurs.ua/n191170-razvedka-ukrainy-ukrala-sekrety-proizvoditelya-rossiyskogo-orlana.htmlРакурс
Головне управління розвідки Міноборони (ГУР МО) отримало 100 гігабайтів секретних даних з російського підприємства ООО «Специальный технологический центр», на якому виготовляють БПЛА «Орлан» та цілу низку засобів РЕБ.
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За попередніми оцінками, вартість одержаних даних може складати 1,5 млрд дол.
Масив переданої для ГУР МО України інформації містить документацію на 194 номенклатурні одиниці: креслення, технічні завдання, патенти, програмне забезпечення тощо — йдеться як про наявні, так і перспективні військові розробки", — йдеться у повідомлені.
Архів уже використовується в цілях зміцнення обороноздатності України та ослаблення держави-агресора.
У розвідці натякнули, що отримати закриту інформацію допомогли розслідувачі та хакери.
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