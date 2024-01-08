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Ракурс
Разведка Украины украла секреты производителя российского "Орлана"

Разведка Украины украла секреты производителя российского «Орлана»

8 янв 2024, 22:17
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Головне управління розвідки Міноборони (ГУР МО) отримало 100 гігабайтів секретних даних з російського підприємства ООО «Специальный технологический центр», на якому виготовляють БПЛА «Орлан» та цілу низку засобів РЕБ.


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За попередніми оцінками, вартість одержаних даних може складати 1,5 млрд дол.

Масив переданої для ГУР МО України інформації містить документацію на 194 номенклатурні одиниці: креслення, технічні завдання, патенти, програмне забезпечення тощо — йдеться як про наявні, так і перспективні військові розробки", — йдеться у повідомлені.

Архів уже використовується в цілях зміцнення обороноздатності України та ослаблення держави-агресора.

У розвідці натякнули, що отримати закриту інформацію допомогли розслідувачі та хакери.

Источник: Ракурс


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