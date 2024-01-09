Российский информатор задержан на Донетчине, фото: СБУ

https://racurs.ua/n191179-na-donetchine-zaderjali-rossiyskogo-informatora-kotoryy-ohotilsya-na-haymarsy-foto.html

Ракурс

На Донеччині в результаті контрдиверсійних заходів СБУ затримала ще одного інформатора російської фсб.

.

Затриманий «зливав» локації Сил оборони, які залучені до бойових операцій на східному фронті, передусім намагався виявити пункти базування українських комплексів ППО та РСЗВ, зокрема «Хаймарсів». Про це сьогодні, 9 січня, повідомляє прес-центр СБУ.

Також фігурант цікавився місцями найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ в районі Слов’янська, — зазначають у СБУ.

За інформацією спецслужби, отримані відомості зловмисник поширював через один із ворожих каналів у популярному месенджері, який адмініструється представниками «мдб днр».

Втім, завдяки оперативному реагуванню СБУ, вдалося зірвати ворожі плани щодо здійснення прицільних обстрілів українських об'єктів, — зазначають у СБУ.

Затриманий — 43-річний місцевий житель. За даними слідства, він:

підтримував збройну агресію рф проти України, про що неодноразово писав у прокремлівських Telegram-каналах;

згодом почав «зливати» до чат-бота фсб закриті відомості про місця базування та орієнтовну кількість українських військ на Слов’янському напрямку;

для збору відомостей особисто обходив місто та навколишні селища, де приховано фіксував дислокації та маршрути руху підрозділів ЗСУ.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь рф, — зазначають у СБУ.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114−2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюремного ув’язнення.