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Российский информатор задержан на Донетчине, фото: СБУ
На Донетчине задержали российского информатора, который «охотился» на «Хаймарсы» (ФОТО)https://racurs.ua/n191179-na-donetchine-zaderjali-rossiyskogo-informatora-kotoryy-ohotilsya-na-haymarsy-foto.htmlРакурс
На Донеччині в результаті контрдиверсійних заходів СБУ затримала ще одного інформатора російської фсб.
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Затриманий «зливав» локації Сил оборони, які залучені до бойових операцій на східному фронті, передусім намагався виявити пункти базування українських комплексів ППО та РСЗВ, зокрема «Хаймарсів». Про це сьогодні, 9 січня, повідомляє прес-центр СБУ.
Також фігурант цікавився місцями найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ в районі Слов’янська, — зазначають у СБУ.
За інформацією спецслужби, отримані відомості зловмисник поширював через один із ворожих каналів у популярному месенджері, який адмініструється представниками «мдб днр».
Втім, завдяки оперативному реагуванню СБУ, вдалося зірвати ворожі плани щодо здійснення прицільних обстрілів українських об'єктів, — зазначають у СБУ.
Затриманий — 43-річний місцевий житель. За даними слідства, він:
- підтримував збройну агресію рф проти України, про що неодноразово писав у прокремлівських Telegram-каналах;
- згодом почав «зливати» до чат-бота фсб закриті відомості про місця базування та орієнтовну кількість українських військ на Слов’янському напрямку;
- для збору відомостей особисто обходив місто та навколишні селища, де приховано фіксував дислокації та маршрути руху підрозділів ЗСУ.
Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь рф, — зазначають у СБУ.
Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114−2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюремного ув’язнення.
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