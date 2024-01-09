Умер народный артист Украины Виталий Белоножко. Фото:

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Віталій Білоножко, народний артист України та міжнародного фестивалю «Мелодія двох сердець», помер 9 січня.

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Виконавець пішов із життя у віці 70 років. Причину смерті не стали розкривати. Про те, де відбудеться прощальна церемонія з артистом, буде оголошено згодом. Про це Буринська міська рада повідомила у Facebook.

Сьогодні пішов у засвіти наш земляк, неперевершений співець Мелодії двох сердець — Віталій Васильович Білоножко. Уся Буринська громада глибоко сумує з приводу смерті народного артиста України, українського співака, засновника й організатора міжнародного фестивалю родинної творчості «Мелодія двох сердець», — йдеться у повідомленні.

Віталій Білоножко народився 11 червня 1953 року у селі Слобода Буринського району Сумської області. Дебютував він на радіо з піснями Максима Дунаєвського, зокрема «Все пройдет» і «Городские цветы».

Нагадаємо, 8 січня помер легендарний німецький футболіст Франц Беккенбауер. Він пішов із життя у віці 78 років. Він став символом мюнхенської «Баварії», зігравши за неї понад 400 матчів. Сам Беккенбауер двічі ставав володарем «Золотого м’яча» — у 1972 та 1976 роках.