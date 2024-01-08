Ліберо, чемпіон світу, «імператор» - помер легендарний Беккенбауер

https://racurs.ua/ua/n191162-libero-chempion-svitu-imperator-pomer-legendarnyy-bekkenbauer.html

Ракурс

Франц Беккенбауер помер. Найголовніша легенда німецького футболу померла в неділю у віці 78 років, як повідомила його родина в понеділок.

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З глибоким сумом ми повідомляємо, що мій чоловік і наш батько, Франц Беккенбауер, мирно помер уві сні вчора, у неділю, в оточенні своєї родини. Родина просить, щоб вони могли «сумувати мовчки та утримуватися від будь-яких питань».

Беккенбауер прийшов до ФК «Баварія» молодим гравцем і швидко піднявся до найкращого виконавця мюнхенської команди. Хлопець із району Гізінг виграв, серед іншого, чотири титули національного чемпіонату, тричі перемагав на Кубку Європи та чемпіонаті світу.

Завдяки своїй елегантності та легкості на полі він переосмислив роль ліберо та увінчав свою кар'єру перемогою на домашньому чемпіонаті світу в 1974 році. Двома роками раніше він уже очолював німецьку команду-переможця чемпіонату Європи.

Після кількох років у США з Cosmos New York, де він грав у легендарній команді з Пеле, Беккенбауер повернувся до Німеччини та виграв ще один чемпіонський титул з Hamburger SV у 1982 році.

Після вильоту в попередньому раунді на чемпіонаті Європи 1984 року він став керівником команди DFB навіть без тренерської ліцензії та вивів національну збірну прямо у фінал чемпіонату світу 1986 року проти Аргентини (2:3). Чотири роки потому вони взяли реванш у Дієго Марадони і компанії, тріумфувавши на Чемпіонаті світу в Римі.

Беккенбауер пішов у відставку, не залишивши свого наступника Берті Фогтса з важким тягарем заяв про непереможність. Беккенбауер повернувся до ФК «Баварія» як тренер, коли його мюнхенська команда переживала кризу в середині 1990-х років.

DFB використав його харизму та блиск поліглота у своїй заявці на Чемпіонат світу 2006. Літня казка стала для Беккенбауера головним моментом як чиновника — і водночас важкою для нього особисто.

Звинувачення навколо отримання права провести чемпіонат світу з сумнівними мільйонними виплатами залишають пізній присмак у вражаючій справі життя Беккенбауера.

Влітку 2019 року Федеральна прокуратура Швейцарії відокремила провадження проти нього від провадження щодо його співобвинувачених за підозрою в шахрайстві. Зрештою справу закрили через закінчення строку давності.