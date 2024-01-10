У главы Пентагона обнаружили рак

Очільник Пентагону Остін лікується від раку передміхурової залози. Про це йдеться у заяві Національного військово-медичного центру Волтера Ріда, передає CNN.

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Зазначається, що онкологічне захворювання було виявлено на ранній стадії, і прогноз у нього відмінний. 22 грудня Остін пройшов «мінімально інвазивну хірургічну процедуру». 1 січня його госпіталізували через ускладнення, викликані медичною процедурою.

Рак простати в нього діагностували на початку грудня. 22 грудня Остін пройшов «мінімально інвазивну хірургічну процедуру». А 1 січня його госпіталізували через ускладнення.

Пізніше стало відомо, що президент США Джо Байден чотири дні нічого не знав про госпіталізацію міністра оборони, що спричинило певний скандал. Зокрема, попередній президент США Дональд Трамп закликав Байдена звільнити главу Пентагону «за неналежну професійну поведінку і невиконання обов’язків».

Сам Остін повідомив, що одужує, і визнав, що «міг би краще виконати роботу, забезпечивши належне інформування громадськості».