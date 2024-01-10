В Украине создадут обязательный реестр лоббистов

https://racurs.ua/n191222-v-ukraine-sozdadut-obyazatelnyy-reestr-lobbistov.html

Ракурс

Парламент схвалив до першого читання законопроєкт про доброчесне лобіювання.

.

За нього знайшлося 309 голосів нардепів.

Ухвалення відповідного закону було серед вимог у звіті Єврокомісії щодо початку перемовин про вступ України до ЄС.

Однак законопроєкт з’явився «як альтернатива закону про олігархів, який ЄС рекомендував не впроваджувати».

Законопроект визначає:

термінологію у сфері лобіювання;

права та обов’язки суб'єктів лобіювання;

методи впливу;

правила етичної поведінки суб'єктів лобіювання;

створення Реєстру прозорості, власником та адміністратором якого є Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК);

порядок реєстрації у Реєстрі прозорості та винятки з нього;

доступ до Реєстру прозорості (відкритий і безплатний);

звітність суб'єкта лобіювання, що вноситься до Реєстру прозорості;

механізми контролю за діяльністю суб'єктів лобіювання шляхом моніторингу дотримання законодавства з питань лобіювання.

Тепер, якщо хтось комусь пропонуватиме внести зміни до закону, прийняти той чи інший документ, розпорядження у своїх інтересах, він не зможе робити це «підкилимно».

ГО та неприбуткові організації до лобістів не відноситимуть.

Запропонована редакція є контраверсійною і має справедливу критику від неурядових організацій, бо може створити перешкоди для діяльності ГО, які займаються адвокацією та організацією публічного обговорення суспільно важливих питань, — прокоментував ухваленя проекту закону пр олобіювння у першому читанні нардеп Ярослав Железняк.

В проекті, на його думку, не розмежований лобізм як професійна оплачувана діяльність від діяльності громадських організацій.

На представників влади фактично покладається обов’язок проводити зустрічі з лобістами, що може суттєво ускладнити виконання їх безпосередніх функціональних обов’язків. Крім того, НАЗК наділяється значними дискреційними повноваженнями.

Тому працюємо над поправками до другого читання, аби прибрати всі ризики. Враховуючи позицію громадських активістів і неурядових організацій, — написав Железняк.

Це важливий крок до обмеження впливу олігархів, чи будь-яких інших осіб, компаній, які хочуть, щоб на їхню користь приймалися певні нормативні документи, — на чиновників, центральну, місцеву владу тощо", — зазначив голова комітету з питань правової політики, народний депутат «Слуги народу» Денис Маслов.

За його словами, всі подібні контакти будуть вчинятися лише компаніями чи особами, які будуть зареєстровані в спеціальному реєстрі, де вони вказуватимуть предмет своєї лобістської діяльності, кінцеву мету такої діяльності, яким чином вони це роблять, з ким контактують, і від кого отримують за це кошти.