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Ракурс
Жители Крыма не получили обещанные оккупантами компенсации, фото: LinkedIn

В Крыму оккупанты не выплатили обещанные компенсации пострадавшим от шторма жителям

10 янв 2024, 17:57
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У тимчасово окупованому Криму в листопаді 2023 року в результаті шторму були пошкоджено тисячі будинків.


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Проте обіцяної окупаційною адміністрацією компенсації за руйнування постраждалі так і не отримали. Про це сьогодні, 10 січня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що ворог пообіцяв постраждалим виплатити 10 тис. рублів, що становить суму, еквівалентну 4200 грн. Проте й цю обіцянку окупаційна адміністрація не виконала.

Таким чином, росіяни вчергове продемонстрували байдужість до проблем місцевих, адже завдання рф перетворити Крим на військову базу у своїх хворих нацистських прагненнях, — наголошують у ЦНС.

Источник: Ракурс


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