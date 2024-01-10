В Крыму оккупанты не выплатили обещанные компенсации пострадавшим от шторма жителям

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Жители Крыма не получили обещанные оккупантами компенсации, фото: LinkedIn
В Крыму оккупанты не выплатили обещанные компенсации пострадавшим от шторма жителямhttps://racurs.ua/n191230-v-krymu-okkupanty-ne-vyplatili-obeschannye-kompensacii-postradavshim-ot-shtorma-jitelyam.htmlРакурс
У тимчасово окупованому Криму в листопаді 2023 року в результаті шторму були пошкоджено тисячі будинків.
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Проте обіцяної окупаційною адміністрацією компенсації за руйнування постраждалі так і не отримали. Про це сьогодні, 10 січня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зазначається, що ворог пообіцяв постраждалим виплатити 10 тис. рублів, що становить суму, еквівалентну 4200 грн. Проте й цю обіцянку окупаційна адміністрація не виконала.
Таким чином, росіяни вчергове продемонстрували байдужість до проблем місцевих, адже завдання рф перетворити Крим на військову базу у своїх хворих нацистських прагненнях, — наголошують у ЦНС.
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