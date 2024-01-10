У Криму окупанти не виплатили обіцяні компенсації постраждалим від шторму жителям

Жителі Криму не отримали обіцяні окупантами компенсації, фото: LinkedIn

https://racurs.ua/ua/n191230-u-krymu-okupanty-ne-vyplatyly-obicyani-kompensaciyi-postrajdalym-vid-shtormu-jytelyam.html

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У тимчасово окупованому Криму в листопаді 2023 року в результаті шторму були пошкоджено тисячі будинків.

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Проте обіцяної окупаційною адміністрацією компенсації за руйнування постраждалі так і не отримали. Про це сьогодні, 10 січня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що ворог пообіцяв постраждалим виплатити 10 тис. рублів, що становить суму, еквівалентну 4200 грн. Проте й цю обіцянку окупаційна адміністрація не виконала.