У Криму окупанти не виплатили обіцяні компенсації постраждалим від шторму жителям

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Жителі Криму не отримали обіцяні окупантами компенсації, фото: LinkedIn
У Криму окупанти не виплатили обіцяні компенсації постраждалим від шторму жителямhttps://racurs.ua/ua/n191230-u-krymu-okupanty-ne-vyplatyly-obicyani-kompensaciyi-postrajdalym-vid-shtormu-jytelyam.htmlРакурс
У тимчасово окупованому Криму в листопаді 2023 року в результаті шторму були пошкоджено тисячі будинків.
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Проте обіцяної окупаційною адміністрацією компенсації за руйнування постраждалі так і не отримали. Про це сьогодні, 10 січня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зазначається, що ворог пообіцяв постраждалим виплатити 10 тис. рублів, що становить суму, еквівалентну 4200 грн. Проте й цю обіцянку окупаційна адміністрація не виконала.
Таким чином, росіяни вчергове продемонстрували байдужість до проблем місцевих, адже завдання рф перетворити Крим на військову базу у своїх хворих нацистських прагненнях, — наголошують у ЦНС.
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