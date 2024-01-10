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Ракурс
Жителі Криму не отримали обіцяні окупантами компенсації, фото: LinkedIn

У Криму окупанти не виплатили обіцяні компенсації постраждалим від шторму жителям

10 січ 2024, 17:57
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У тимчасово окупованому Криму в листопаді 2023 року в результаті шторму були пошкоджено тисячі будинків.


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Проте обіцяної окупаційною адміністрацією компенсації за руйнування постраждалі так і не отримали. Про це сьогодні, 10 січня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що ворог пообіцяв постраждалим виплатити 10 тис. рублів, що становить суму, еквівалентну 4200 грн. Проте й цю обіцянку окупаційна адміністрація не виконала.

Таким чином, росіяни вчергове продемонстрували байдужість до проблем місцевих, адже завдання рф перетворити Крим на військову базу у своїх хворих нацистських прагненнях, — наголошують у ЦНС.

Джерело: Ракурс


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