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Российскую ракету Х-59 сбили на Днепропетровщине, фото: «Слово и Дело»
Российскую управляемую авиаракету сбили на Днепропетровщине — ВК «Восток»https://racurs.ua/n191232-rossiyskuu-upravlyaemuu-aviaraketu-sbili-na-dnepropetrovschine-vk-vostok.htmlРакурс
Російську керовану авіаційну ракету збили в небі над Дніпропетровщиною.
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Про це сьогодні, 10 січня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Повітряного командування «Схід».
В Синельниківському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряного командування «Схід» знищено керовану авіаційну ракету КАР Х-59, — вказано в повідомленні.
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