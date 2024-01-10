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Российскую ракету Х-59 сбили на Днепропетровщине, фото: «Слово и Дело»

Российскую управляемую авиаракету сбили на Днепропетровщине — ВК «Восток»

10 янв 2024, 18:57
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Російську керовану авіаційну ракету збили в небі над Дніпропетровщиною.


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Про це сьогодні, 10 січня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Повітряного командування «Схід».

В Синельниківському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряного командування «Схід» знищено керовану авіаційну ракету КАР Х-59, — вказано в повідомленні.

Источник: Ракурс


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