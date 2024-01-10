Российскую ракету Х-59 сбили на Днепропетровщине, фото: «Слово и Дело»

https://racurs.ua/n191232-rossiyskuu-upravlyaemuu-aviaraketu-sbili-na-dnepropetrovschine-vk-vostok.html

Ракурс

Російську керовану авіаційну ракету збили в небі над Дніпропетровщиною.

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Про це сьогодні, 10 січня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Повітряного командування «Схід».