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Ракурс
Російську ракету Х-59 збили на Дніпропетровщині, фото: «Слово і Діло»

Російську керовану авіаракету збили на Дніпропетровщині — ПК «Схід»

10 січ 2024, 18:57
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Російську керовану авіаційну ракету збили в небі над Дніпропетровщиною.


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Про це сьогодні, 10 січня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Повітряного командування «Схід».

В Синельниківському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряного командування «Схід» знищено керовану авіаційну ракету КАР Х-59, — вказано в повідомленні.

Джерело: Ракурс


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