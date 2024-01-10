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Російську ракету Х-59 збили на Дніпропетровщині, фото: «Слово і Діло»
Російську керовану авіаракету збили на Дніпропетровщині — ПК «Схід»https://racurs.ua/ua/n191232-rosiysku-kerovanu-aviaraketu-zbyly-na-dnipropetrovschyni-pk-shid.htmlРакурс
Російську керовану авіаційну ракету збили в небі над Дніпропетровщиною.
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Про це сьогодні, 10 січня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Повітряного командування «Схід».
В Синельниківському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряного командування «Схід» знищено керовану авіаційну ракету КАР Х-59, — вказано в повідомленні.
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