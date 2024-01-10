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Ракурс
WhatsApp становится новым каналом общения украинских структур

Не только Telegram — украинские военные и госструктуры открывают каналы в WhatsApp

10 янв 2024, 22:09
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Популярний інтернет-месенджер WhatsApp стає новим каналом спілкування для державних і військових структур.


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Про це повідомляє UkraineNow.

Так, у месенджері WhatsApp вже є канали:

  • Повітряних сил ЗСУ (https://whatsapp.com/channel/0029VaE2uSwAInPla0otdW2O);
  • ДСНС (https://whatsapp.com/channel/0029Va56gx5HrDZae89g9z23);
  • ГУР (https://whatsapp.com/channel/0029VaBdhmsJkK7Cayjyq30f)
  • Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКІП (https://whatsapp.com/channel/0029VaEEIIrI7BeFa8pCWA0z);
  • українських ОВА;
  • президента Володимира Зеленського (https://whatsapp.com/channel/0029Va4ubceCsU9GgR40rM1c);
  • першої леді Олени Зеленської (https://whatsapp.com/channel/0029Va41uJBHLHQdQDuNA41K);
  • міністра цифрової трансформації Михайла Федорова (https://whatsapp.com/channel/0029Va0MGKa65yDKulApah01);
  • очільника ГУР Кирила Буданова (https://whatsapp.com/channel/0029VaBjrEdGk1Fo6nr40o3t).

Зазначається, що більшість каналів була створена наприкінці літа або восени 2023 року, проте наповнюватися контентом почала лише з грудня. Поки що у WhatsApp-каналах відсутня функція коментарів, проте під дописами вже можна залишати реакції.

Джерело: UkraineNow

Источник: Ракурс


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