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WhatsApp стає новим каналом спілкування українських структур
Не лише Telegram — українські військові і держструктури відкривають канали у WhatsApphttps://racurs.ua/ua/n191239-ne-lyshe-telegram-ukrayinski-viyskovi-i-derjstruktury-vidkryvaut-kanaly-u-whatsapp.htmlРакурс
Популярний інтернет-месенджер WhatsApp стає новим каналом спілкування для державних і військових структур.
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Про це повідомляє UkraineNow.
Так, у месенджері WhatsApp вже є канали:
- Повітряних сил ЗСУ (https://whatsapp.com/channel/0029VaE2uSwAInPla0otdW2O);
- ДСНС (https://whatsapp.com/channel/0029Va56gx5HrDZae89g9z23);
- ГУР (https://whatsapp.com/channel/0029VaBdhmsJkK7Cayjyq30f)
- Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКІП (https://whatsapp.com/channel/0029VaEEIIrI7BeFa8pCWA0z);
- українських ОВА;
- президента Володимира Зеленського (https://whatsapp.com/channel/0029Va4ubceCsU9GgR40rM1c);
- першої леді Олени Зеленської (https://whatsapp.com/channel/0029Va41uJBHLHQdQDuNA41K);
- міністра цифрової трансформації Михайла Федорова (https://whatsapp.com/channel/0029Va0MGKa65yDKulApah01);
- очільника ГУР Кирила Буданова (https://whatsapp.com/channel/0029VaBjrEdGk1Fo6nr40o3t).
Зазначається, що більшість каналів була створена наприкінці літа або восени 2023 року, проте наповнюватися контентом почала лише з грудня. Поки що у WhatsApp-каналах відсутня функція коментарів, проте під дописами вже можна залишати реакції.
Джерело: UkraineNow
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