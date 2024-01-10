WhatsApp стає новим каналом спілкування українських структур

https://racurs.ua/ua/n191239-ne-lyshe-telegram-ukrayinski-viyskovi-i-derjstruktury-vidkryvaut-kanaly-u-whatsapp.html

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Популярний інтернет-месенджер WhatsApp стає новим каналом спілкування для державних і військових структур.

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Про це повідомляє UkraineNow.

Так, у месенджері WhatsApp вже є канали:

Повітряних сил ЗСУ (https://whatsapp.com/channel/0029VaE2uSwAInPla0otdW2O);

ДСНС (https://whatsapp.com/channel/0029Va56gx5HrDZae89g9z23);

ГУР (https://whatsapp.com/channel/0029VaBdhmsJkK7Cayjyq30f)

Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКІП (https://whatsapp.com/channel/0029VaEEIIrI7BeFa8pCWA0z);

українських ОВА;

президента Володимира Зеленського (https://whatsapp.com/channel/0029Va4ubceCsU9GgR40rM1c);

першої леді Олени Зеленської (https://whatsapp.com/channel/0029Va41uJBHLHQdQDuNA41K);

міністра цифрової трансформації Михайла Федорова (https://whatsapp.com/channel/0029Va0MGKa65yDKulApah01);

очільника ГУР Кирила Буданова (https://whatsapp.com/channel/0029VaBjrEdGk1Fo6nr40o3t).

Зазначається, що більшість каналів була створена наприкінці літа або восени 2023 року, проте наповнюватися контентом почала лише з грудня. Поки що у WhatsApp-каналах відсутня функція коментарів, проте під дописами вже можна залишати реакції.

Джерело: UkraineNow