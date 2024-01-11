Зеленский прибыл с рабочим визитом в Литву. Фото: ОП

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Президент України Володимир Зеленський 11 січня прибув до Естонії.

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У Таллінні глава держави перебуває з робочим візитом. Разом із Зеленський до естонської столиці прибув міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Про це міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна повідомив у соціальній мережі X.

Велика честь вітати добрих друзів та союзників Володимира Зеленського та Дмитра Кулебу у Таллінні. Ми даємо потужний сигнал та запевнення Україні, що Естонія твердо стоїть на їхньому боці, і разом ми переможемо у цій війні, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 10 січня президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Вільнюса, де провів переговори з президентом Литви Гітанасом Науседою. Лідери підписали двосторонні угоди та спільну заяву.

Глава держави планував зустрітися й з іншими лідерами країн Балтії — очільниками Естонії та Латвії.

Також президент України Володимир Зеленський виступить зі спеціальним зверненням на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, який пройде з 15 по 19 січня.