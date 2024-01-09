Володимир Зеленський візьме участь у Всесвітньому економічному форумі. Фото:

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Президент України Володимир Зеленський виступить зі спеціальним зверненням на Всесвітньому економічному форумі.

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У Давос глава держави прибуде особисто. Український лідер виголосить промову та зустрінеться з керівниками компаній на економічному форумі, який пройде з 15 по 19 січня. Про це на прес-конференції заявив президент Всесвітнього економічного форуму Берге Бренде, повідомили видання The Guardian та DW.

Це відбувається на найскладнішому геополітичному та геоекономічному тлі за останні десятиліття, — зазначив президент форуму.

Журналісти припускають, що однією з тем форуму в Давосі стане війна росії проти України. Однак основну увагу приділять збройному конфлікту між Ізраїлем та бойовиками ХАМАСу.

Очікується, що на засіданні Всесвітнього економічного форуму будуть присутні багато світових лідерів та високопоставлених політиків, у тому числі президент Ізраїлю Ісаак Херцог, новообраний президент Аргентини Хав'єр Мілей, президент Франції Еммануель Макрон та державний секретар США Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, раніше повідомили про візит президента України Володимира Зеленський до Швейцарії. Зазначалося, що спершу український лідер відвідає місто Берн, а потім може взяти у Міжнародному економічному форумі. Візит може тривати щонайменше два дні.

Джерело: The Guardian, DW