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Ракурс
Невідомі безпілотники спричинили вибухи над Курськом. Фото:

Вибухи в російському Курську прогриміли через атаку дронів

9 січ 2024, 17:48
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Вибухи в Курській області прогриміли вдень у вівторок, 9 лютого.


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Сьогодні вдень над Курськом російська протиповітряна оборона нібито збила три «українських» безпілотники, що рухалися в напрямку району міжнародного аеропорту імені Гуревича. Цей аеропорт розташований безпосередньо біля міста. Про це повідомив Telegram-канал Mash.

Також росіяни заявили про роботу ППО по повітряних цілях над містом Курчатов і селом Горналь у Курській області. У Горналі начебто внаслідок падіння уламків поранення дістала місцева жителька. Згодом, як заявив губернатор Роман Старовойт, постраждала померла.

Нагадаємо, 9 січня невідомі дрони атакували нафтобазу «Орелнафтопродукт» в російському місті Орел. Один із дронів влучив у резервуар із паливом. Троє осіб дістали осколкові поранення.

Джерело: Ракурс


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