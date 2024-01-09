Суддя в Одеській області допомагав ухилянтам. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n191191-suddya-v-odeskiy-oblasti-dopomagav-cholovikam-vyyihaty-z-ukrayiny-foto.html

Ракурс

Масштабну схему ухилення від мобілізації викрили в Одеській області.

.

У Білгород-Дністровському міськрайонному суді Одеської області за хабарі допомагали ухилянтам виїхати з України. Такий механізм там діяв із середини квітня 2022 року і за цей період фігуранти встигли оформити понад тисячу рішень на користь військовозобов’язаних. У суді ухвалювалися рішення, які фіктивно визначали місце проживання неповнолітніх дітей за чоловіками. Це давало право призовникам ухилитися від мобілізації, а також виїхати за кордон. Про це 9 січня повідомила Служба безпеки України.

З’ясувалося, що фігуранти також залучили адвоката, який займався пошуком клієнтів, а також виступав у ролі посередника для зустрічі з ними та передачі хабарів. За ухвалення «правильного» рішення чоловіки платили по 3,5 тис. дол. А шукали осіб, які не бажали служити в ЗСУ, через розміщені оголошення в Instagramта Facebook.

Одного із суддів упіймали на отриманні хабаря й вже повідомили йому про підозру за фактом прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у листопаді минулого року СБУ викрила, що в Одеській області чоловіків призовного віку до кордону переправляли на автомобілі швидкої допомоги. Чоловіки діставали кордону однієї з європейських країн в обхід блокпостів, а за кордон вони потрапляли лісовими стежками.