Наслідки атаки дронами по нафтобазі в Орлі, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n191187-u-rf-zayavyly-pro-ataku-dronamy-naftobazy-v-orli-foto.html

Ракурс

У росії дрони атакували нафтобазу «Орелнафтопродукт» в місті Орлі.

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Про це сьогодні, 9 січня, повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що губернатор регіону Андрій Кличков прозвітував про падіння двох безпілотників БПЛА на «об'єкт ПЕК».

На території міста Орла сталося падіння двох безпілотних літальних апаратів на об'єкт паливно-енергетичного комплексу. Загоряння оперативно локалізовано, надається необхідна допомога. На місці події працюють екстрені служби, — заявив він.

Пізніше Кличков заявив, що внаслідок цієї атаки безпілотників постраждали троє людей, котрі «зазнали шкоди здоров’ю середньої тяжкості».

Також він заявив, що ще один безпілотник «упав у районі селища Мала Саханка Орловського муніципального округу на нежитловий об'єкт».

У соцмережах з’явилися фото наслідків удару по нафтобазі в Орлі.