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Наслідки російського обстрілу Херсона, фото: Роман Мрочко
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Російська армія рф завдала по Херсону кілька ударів з різних видів зброї. Вибухи було чути у різних районах міста.
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Про це сьогодні, 9 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Внаслідок недавніх обстрілів пошкоджено, зокрема, будівлю медичного закладу, — зазначив він, опублікувавши відповідні фото. — Обійшлося без поранених.
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