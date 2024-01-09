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Ракурс
Последствия российских обстрелов Херсона, фото: Роман Мрочко

В Херсоне российские обстрелы повредили здание медучреждения (ФОТО)

9 янв 2024, 14:58
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Російська армія рф завдала по Херсону кілька ударів з різних видів зброї. Вибухи було чути у різних районах міста.


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Про це сьогодні, 9 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Внаслідок недавніх обстрілів пошкоджено, зокрема, будівлю медичного закладу, — зазначив він, опублікувавши відповідні фото. — Обійшлося без поранених.

Наслідки російського обстрілу Херсона, фото: Роман Мрочко

Источник: Ракурс


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