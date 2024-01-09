Последствия российских обстрелов Херсона, фото: Роман Мрочко

https://racurs.ua/n191186-v-hersone-rossiyskie-obstrely-povredili-zdanie-meduchrejdeniya-foto.html

Ракурс

Російська армія рф завдала по Херсону кілька ударів з різних видів зброї. Вибухи було чути у різних районах міста.

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Про це сьогодні, 9 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.