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Необычную военную технику оккупантов зафиксировали в Мариуполе. Фото:
Необычную военную технику оккупантов зафиксировали в Мариуполе (ФОТО)https://racurs.ua/n191246-neobychnuu-voennuu-tehniku-okkupantov-zafiksirovali-v-mariupole-foto.htmlРакурс
Незвичайну російську військову техніку помітили на вулицях окупованого Маріуполя.
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У місті зафіксували самохідну реактивну установку розмінування УР-77 «Змій Горинич». Вона рухалася в складі колони по бульвару Шевченка та у супроводі військової комендатури. Цю машину завезли з Нікольського напряму та перемістили в Кальміуській район Маріуполя. Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram.
Він припустив, що ймовірно УР-77 повезли на ремонтну базу по вул. Тополіна в районі ММК ім. Ілліча.
Вперше для такого класу військової техніки за останній рік, — зазначив Андрющенко.
Як відомо, УР-77 або «Метеорит» («Змій Горинич») — радянська бойова машина, самохідна реактивна установка розмінування зразка 1977 року створена на базі самохідної гаубиці 2С1 або «Гвоздика». Ця система здатна проробляти безпечні проходи в протипіхотних та протитанкових мінних полях під час бою. Ширина проходу становить близько 6 м, а довжина — від 80 до 90 м. Розмінування здійснюється шляхом виникнення ударної хвилі від вибуху заряду, що впливає на підривник міни.
Нагадаємо, з початку повномасштабного російського вторгнення українські Сили оборони знищили не один «Метеорит». Зокрема, 47-ма окрема механізована бригада ЗСУ знищили під Авдіївкою реактивну установку розмінування УР-77.
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