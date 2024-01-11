Незвичайну військову техніку окупантів зафіксували в Маріуполі. Фото:

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Ракурс

Незвичайну російську військову техніку помітили на вулицях окупованого Маріуполя.

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У місті зафіксували самохідну реактивну установку розмінування УР-77 «Змій Горинич». Вона рухалася в складі колони по бульвару Шевченка та у супроводі військової комендатури. Цю машину завезли з Нікольського напряму та перемістили в Кальміуській район Маріуполя. Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram.

Він припустив, що ймовірно УР-77 повезли на ремонтну базу по вул. Тополіна в районі ММК ім. Ілліча.

Вперше для такого класу військової техніки за останній рік, — зазначив Андрющенко.

Як відомо, УР-77 або «Метеорит» («Змій Горинич») — радянська бойова машина, самохідна реактивна установка розмінування зразка 1977 року створена на базі самохідної гаубиці 2С1 або «Гвоздика». Ця система здатна проробляти безпечні проходи в протипіхотних та протитанкових мінних полях під час бою. Ширина проходу становить близько 6 м, а довжина — від 80 до 90 м. Розмінування здійснюється шляхом виникнення ударної хвилі від вибуху заряду, що впливає на підривник міни.

Нагадаємо, з початку повномасштабного російського вторгнення українські Сили оборони знищили не один «Метеорит». Зокрема, 47-ма окрема механізована бригада ЗСУ знищили під Авдіївкою реактивну установку розмінування УР-77.