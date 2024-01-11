Российские диверсанты расстреляли гражданское авто на Черниговщине, есть погибший. Фото:

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Російська диверсійно-розвідувальна група проникла на територію Чернігівської області.

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Ворожа ДРГ розстріляла автомобіль із цивільним чоловіком на території Семенівської громади. Сталося це між селами Грем’ячка та Леонівка. Звідси до російського кордону приблизно 500 м. Цей воєнний злочин окупанти вчинили близько 5.00 у середу, 10 січня. Про це повідомило «Суспільне» із посиланням на керівника Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Сергія Сергієнка.

За його словами, голова громади розповів, що цей чоловік встиг відвезти свою дитину на автобус до Семенівки й повертався до Костобоброва. Сам е в той час на дорогу вийшла ДРГ окупантів, яка й розстріляла авто.

Загиблий чоловік був 1961 року народження. Він працював водієм шкільного автобуса у селі Костобобрів.

В оперативному командуванні «Північ» поки інформацію про злочинну діяльність російської ДРГ в Чернігівської області не коментували.

Нагадаємо, у грудні 2023 року голова Сумської ОВА Володимир Артюх повідомляв, що росіяни посилили атаки диверсійно-розвідувальних груп на кордонах Сумщини. ДРГ росіян вбивають цивільних, знищують інфраструктуру та ведуть боротьбу з українськими Силами оборони.

Джерело: «Суспільне»