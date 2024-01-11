Оккупанты на БМД-4 попали в ловушку "Джавелина", личный состав сожженной техники уничтожили (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n191259-okkupanty-na-bmd-4-popali-v-lovushku-djavelina-lichnyy-sostav-sojjennoy-tehniki-unichtojili.html

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Окупанти потрапили в пастку українського підрозділу протитанкістів. Наші військові знищили БМД-4 з Джавеліну, а далі ліквідували весь особовий склад ворога.

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Відео бою, зняте з дрона, показали в оперативному командуванні «Захід». БМД-4 спочатку зупиняється після прямого влучання ракети, з нього вивалюється російський десант, який згодом добивають ударами з повітря та землі.

Сухопутні сили сьогодні також показали бойову роботу та інтерв’ю розрахунку ПТРК одного зі штурмових батальйонів 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка. Бійці розповіли та показали, як «підсмажують» техніку окупантів з Джавелінів та «Корсарів», а також трофейного «Корнета».