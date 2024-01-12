Российские корабли из Черного моря продолжают угрожать Украине, фото: geomap.com.ua

https://racurs.ua/n191277-kolichestvo-rossiyskih-korabley-v-chernom-more-nazvali-v-vms-infografika.html

Ракурс

У Чорному морі станом на 8.00 сьогоднішнього дня, 12 січня, росія розмістила два кораблі, серед них жодного носія крилатих ракет «Калібр».

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі передувають два ворожі кораблі, серед яких один носій «калібрів» із загальним залпом до восьми ракет.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — 11 суден, з них чотири рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря — 15 суден, з них жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор.