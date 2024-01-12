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Российские корабли из Черного моря продолжают угрожать Украине, фото: geomap.com.ua
Количество российских кораблей в Черном море назвали в ВМС (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n191277-kolichestvo-rossiyskih-korabley-v-chernom-more-nazvali-v-vms-infografika.htmlРакурс
У Чорному морі станом на 8.00 сьогоднішнього дня, 12 січня, росія розмістила два кораблі, серед них жодного носія крилатих ракет «Калібр».
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.
У Середземному морі передувають два ворожі кораблі, серед яких один носій «калібрів» із загальним залпом до восьми ракет.
В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.
Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Азовського моря — 11 суден, з них чотири рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 15 суден, з них жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.
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