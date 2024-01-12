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Ракурс
Російські кораблі з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, фото: geomap.com.ua

Кількість російських кораблів у Чорному морі назвали у ВМС (ІНФОГРАФІКА)

12 січ 2024, 08:57
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У Чорному морі станом на 8.00 сьогоднішнього дня, 12 січня, росія розмістила два кораблі, серед них жодного носія крилатих ракет «Калібр».


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі передувають два ворожі кораблі, серед яких один носій «калібрів» із загальним залпом до восьми ракет.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Азовського моря — 11 суден, з них чотири рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 15 суден, з них жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.

Джерело: Ракурс


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