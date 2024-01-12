В Польше полиция перехватила 15-летнего чешского подростка, ехавшего воевать за Украину

Чешский школьник пытался добраться до Украины, чтобы воевать против агрессора, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n191283-v-polshe-policiya-perehvatila-15-letnego-cheshskogo-podrostka-ehavshego-voevat-za-ukrainu.html

Ракурс

Польська прикордонна поліція вчора, 11 січня, затримала 15-річного підлітка з чеської Острави, який поїхав воювати за Україну.

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Про це повідомила прес-служба польських прикордонників.

Зазначається, що підліток 10 січня не прийшов до школи. Стурбовані батьки повідомили відповідним службам, надавши його опис. Польська поліція встановила, що телефон підлітка авторизувався в Польщі, в Перемишлі.

Під час подальших дій з’ясувалося, що 15-річний юнак забрав свій паспорт з дому, оскільки хотів потрапити в Україну, щоб підтримати місцеве військо у боротьбі з російським агресором, — вказано в повідомленні.

Йому залишалося лише перетнути польсько-український кордон, проте «завдяки швидкому просуванню прикордонної поліції Сілезії та бездоганній міжнародній співпраці, чеха негайно привезли на територію Польщі», звідки він повернеться додому в Остраву.