У Польщі поліція перехопила 15-річного чеського підлітка, який їхав воювати за Україну

Чеський школяр намагався дістатися України, щоб воювати проти агресора, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n191283-u-polschi-policiya-perehopyla-15-richnogo-cheskogo-pidlitka-yakyy-yihav-vouvaty-za-ukrayinu.html

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Польська прикордонна поліція вчора, 11 січня, затримала 15-річного підлітка з чеської Острави, який поїхав воювати за Україну.

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Про це повідомила прес-служба польських прикордонників.

Зазначається, що підліток 10 січня не прийшов до школи. Стурбовані батьки повідомили відповідним службам, надавши його опис. Польська поліція встановила, що телефон підлітка авторизувався в Польщі, в Перемишлі.

Під час подальших дій з’ясувалося, що 15-річний юнак забрав свій паспорт з дому, оскільки хотів потрапити в Україну, щоб підтримати місцеве військо у боротьбі з російським агресором, — вказано в повідомленні.

Йому залишалося лише перетнути польсько-український кордон, проте «завдяки швидкому просуванню прикордонної поліції Сілезії та бездоганній міжнародній співпраці, чеха негайно привезли на територію Польщі», звідки він повернеться додому в Остраву.