ВСУ сбили российский самолет А-50 над Азовским морем. Фото:

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Ракурс

Збройні сили України підбили два російські літаки над Азовським морем.

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Близько 21.00 14 січня українські підрозділи завдали вогневого ураження по двох літаках Військово-космічних сил рф, а саме — літаку радіолокаційного виявлення та управління А-50 ДРЛО та бомбардувальнику Іл-22, які перебували над акваторією Азовського моря. Підбитий Іл-22 намагався дістатися до найближчого аеродрому, але зник з радарів в районі Керчі. Про це народний депутат Юрій Мисягін повідомив у Telegram.

Речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук у Telegram поінформував, що його джерела фіксують зникнення з радарів А-50 в районі Азовського моря. А Іл-22, який був в повітрі й намагався долетіли до найближчого аеродрому для аварійної посадки, зник з радарів в районі Керчі.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram припустив, що ЗСУ могли уразити російські літаки А-50 та Іл-22 за допомогою американського ЗРК «Patriot». Також він оприлюднив архівні фотографії російського літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 від 27 грудня.

Тим часом російські так звані воєнкори та пабліки окупантів пишуть, що літаки А-50 та Іл-22 були підбиті російською протиповітряною обороною, яка захищає Кримський міст. Зазначається, що на борту одного з літаків був автор телеграм-каналу Figthterbomber.

У Силах оборони півдня зазначили, що літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 допомагає окупантам визначати розташування українських об'єктів та наводити удари по них. Всього на озброєнні армії рф є три одиниці А-50 та шість одиниць А-50У. Один літак коштує близько 330 млн дол. У 2023 році один з А-50 був пошкоджений на російському аеродромі «Мачулищі» після атаки БПЛА.

Нагадаємо, за кілька останніх тижнів російська федерація втратила чотири бомбардувальники-винищувачі Су-34, три з яких збив український зенітно-ракетний комплекс Patriot, та один Су-30СМ. А 4 січня Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про підпал та знищення Су-34 на аеродромі «Шаґол» в російському Челябінську.