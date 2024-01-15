НАТО готовится к вооруженному конфликту с рф. Фото:

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Бундесвер готується до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО.

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Військовий конфлікт між Німеччиною та рф може статися вже в лютому 2024 року. У наступному місяці Москва оголошує чергову хвилю мобілізації та призиває в армію ще 200 тис. військовослужбовців. Навесні росіяни починають наступ на позиції ЗСУ й поступово до червня відтісняє українську армію назад. Про це повідомило німецьке видання Bild із посиланням на секретний сценарій Бундесверу «Оборона Альянсу 2025».

А в липні починається спочатку прихована, а потім дедалі відкритіша атака країни-агресора на Захід. У документі вказується, що російські хакерські атаки та інші форми гібридної війни призводять до нових криз, здебільшого в країнах Балтії. Крім того, Москва починає підбурювати етнічні російські меншини в Естонії, Латвії та Литві. Це призводить до сутичок, які рф використає як привід для початку великомасштабних маневрів «Захід 2024» за участю 50 тис. солдатів на заході росії та в Білорусі з вересня 2024 року.

Також у секретному досьє Бундесверу вказується, що країна-агресор використає свій передбачуваний маневр у білорусі для масованого розгортання військ на кордоні з Польщею та Литвою. Це може призвести до ескалації.

У жовтні цього року Кремль ухвалює рішення перекинути війська і ракети середньої дальності в Калінінград і ще більше озброює свій ексклав пропагандистською брехнею про неминучий напад НАТО. Експерти вважають, що росіяни захочуть захопити Сувалкський розрив — вузький польсько-литовський коридор між білоруссю і Калінінградом.

Сценарій війни передбачає також, щоз грудня 2024 року в районі Сувалкського розриву почнеться штучно спровокований «прикордонний конфлікт» і «заворушення з численними жертвами». У той самий момент, коли США можуть на кілька тижнів залишитися без лідера після можливого переобрання Джо Байдена, росія в сценарії навчань Бундесверу повторює вторгнення 2014 року в східну Україну на території НАТО.

Передбачається, що після цього відбудеться надзвичайне засідання Ради Безпеки ООН, на якому рф звинуватить Захід у підготовці атак проти країни-агресора. А в січні 2025 року на спеціальному засіданні Ради НАТО Польща і країни Балтії заявлять про зростаючу загрозу з боку рф.

У документі також зазначається, що росія в березні 2025 року введе додаткові війська в країни Балтії та білорусь. Тільки в білорусі росіяни можуть розмістити дві бронетанкові дивізії, механізовану піхотну дивізію і штаб дивізії — загалом понад 70 тис. солдатів.

А в травні 2025 року, згідно зі сценарієм Бундесверу, НАТО ухвалює рішення про «заходи надійного стримування», щоб запобігти російському нападу на Сувалкський розрив з боку білорусі та Калінінграда. А в «день Х» генсек НАТО наказує про перекидання на східний фланг 300 тис. солдатів, зокрема 30 тис. солдатів німецької армії.

Нагадаємо, у грудні 2023 року російський диктатор володимир путін пригрозив Фінляндії, що через її вступ до НАТО «тепер будуть проблеми». Воєнний злочинець пригрозив створили Ленінградський військовий округ та перекинути війська до кордону з Фінляндією. Подробиці «проблем» для цієї країни диктатор не розкрив.

Джерело: Bild