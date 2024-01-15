Австралия решила утилизировать вертолеты Taipan, которые просила Украина. Фото: Royal Australian Navy

https://racurs.ua/n191370-avstraliya-utiliziruet-vertolety-taipan-ih-prosila-ukraina.html

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Австралія знищить багатоцільові вертольоти, які хотіла отримати Україна.

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Уряд Австралії зняв з експлуатації 45 гелікоптерів MRH-90 Taipan й вирішив утилізувати їх. Це сталося після того, як після того, як під час навчань у Квінсленді загинули чотири військовослужбовці. Україна зробила запит на отримання цих гелікоптерів у грудні 2023 року, але може не отримати їх. Про це повідомило місцеве медіа ABC.

Зараз українська громада в Австралії тисне на уряд з вимогою передати гелікоптери Києву.

Австралійський уряд чомусь хоче, щоб ми всі, платники податків, заплатили близько 2 млрд дол., щоб демонтувати їх, поховати в австралійській землі, забруднювати навколишнє середовище замість того, щоб допомогти другові в біді, — заявив один із учасників мітингу української громади в Сіднеї.

Посол України в Австралії Василь Мирошниченко висловив надію, можливість передати гелікоптери Україні все ще є. Однак досі українська влада не отримала відповіді на прохання передачі цієї техніки.

Представник австралійського Міноборони розповів журналістам, що відомство «утилізує все екологічно чистим і економічно ефективним способом».

Як відомо, MRH-90 Taipan — це багатоцільовий гелікоптер довжиною 16,13 м та висотою 5,23 м. Його максимальна швидкість становить 300 км/год.

Нагадаємо, командувач Сухопутних сил Олександр Сирський заявив, що ЗСУ потребують більше техніки для ведення бойових дій у повітряні — американських штурмовиків A-10 Thunderbolt та ударних вертольотів AH-64 Apache і AH-1 Super Cobra та UH-60 Black.

Джерело: ABC