Україні потрібні штурмовики А-10 та ударні гелікоптери - командувач Сухопутних сил.

https://racurs.ua/ua/n191308-ukrayini-potribni-shturmovyky-a-10-ta-udarni-gelikoptery-komanduvach-suhoputnyh-syl.html

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Україні потрібні штурмовики А-10 та ударні гелікоптери.

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Командувач Сухопутних сил Олександр Сирський вважає, що Збройні сили потребують більше військових літаків для ведення бойових дій — зокрема таких, як американські штурмовики А-10, що можуть стріляти крилатими ракетами великої дальності.

Про це Сирський заявив в інтерв’ю Reuters.

Я б говорив про А-10 як про варіант, якщо нам їх дадуть… Це не нова машина, але надійна, яка зарекомендувала себе в багатьох війнах, і яка має широкий спектр озброєння для знищення наземних цілей, щоб допомогти піхоті, — зазначив він.

A-10 Thunderbolt — дозвуковий штурмовик, вироблений у Сполучених Штатах, який перебуває на озброєнні з 1970-х років.

Він призначений для знищення наземних цілей: танків, артилерії… всього, що протистоїть піхоті, — сказав Сирський.

Він також додав, що ударні вертольоти, такі як AH-64 Apache і AH-1 Super Cobra та UH-60 Black Hawk, також можуть відіграти важливу роль.